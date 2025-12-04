Vente de Noël de Rires et Loisirs Rue du Général de Gaulle Oradour-sur-Vayres

Vente de Noël de Rires et Loisirs

Rue du Général de Gaulle PC Fêtes Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez dénicher un joli cadeau de Noël parmi les objets confectionnés par l’atelier des Petites mains de l’association Rires et Loisirs. .

Rue du Général de Gaulle PC Fêtes Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine riresetloisirs87@gmail.com

English : Vente de Noël de Rires et Loisirs

L’événement Vente de Noël de Rires et Loisirs Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Ouest Limousin