Vente de Noël des Éditions 303 Passage Sainte-Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 12:00 – 18:30

Gratuit : oui

Les Éditions 303 vous invitent à leur grande vente de Noël, organisée au cœur de Nantes, dans le passage Sainte-Croix, le 6 décembre de 12h à 18h30. Venez rencontrer l’équipe et les proches de 303 lors de ce moment convivial, pour prendre des nouvelles, échanger sur nos perspectives, etc… et, bien sûr, découvrir un large choix de revues et de livres, à petits prix. Ouvert à tous

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0229206303 https://www.editions303.com/