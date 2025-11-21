Vente de Noël des Petites Nantaises Maison Mousse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Retrouvez les Petites Nantaises pour leur traditionnelle vente de Noël, avec cette année des surprises pour leurs 10 ans !Déco, fleurs, bijoux, accessoires, kids…Et du du pop-corn, des cadeaux, des gâteaux et des paillettes !Comme d’habitude, des trouvailles pour tous les âges, tous les budgets, tous les goûts, mais aussi des nouveautés.Entrée libre et gratuite, enfants sages bienvenus.Événement Facebook

Maison Mousse Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/1286245449923769