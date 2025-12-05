Vente de noël et visite de l’atelier Monochromic Marseille 7e Arrondissement

Vente de noël et visite de l’atelier Monochromic

Du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025 de 10h à 19h. 49 boulevard Bompard Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez visiter notre atelier lors de notre journée portes ouvertes pour découvrir la fabrication de nos objets en céramique et repartir, si vous le souhaitez, avec vos créations préférées.

Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée portes ouvertes dans notre atelier, où chaque objet en céramique prend vie sous nos mains. Venez observer notre savoir-faire, poser vos questions et découvrir les techniques de création que nous utilisons au quotidien.



Et ce n’est pas tout : vous pourrez également repartir avec vos coups de cœur, en achetant directement nos créations sur place. Une occasion unique de rencontrer les artisans derrière chaque pièce et de partager un moment convivial autour de la céramique. .

49 boulevard Bompard Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 97 60 49 digital@monochromic.fr

English :

Come and visit our workshop during our open day to discover how our ceramic objects are made and, if you wish, leave with your favorite creations.

German :

Besuchen Sie unser Atelier an unserem Tag der offenen Tür, um zu sehen, wie unsere Keramikobjekte hergestellt werden, und nehmen Sie, wenn Sie möchten, Ihre Lieblingskreationen mit nach Hause.

Italiano :

Venite a visitare il nostro laboratorio durante l’open day per scoprire come vengono realizzati i nostri oggetti in ceramica e, se lo desiderate, portate a casa le vostre creazioni preferite.

Espanol :

Venga a visitar nuestro taller durante nuestra jornada de puertas abiertas para descubrir cómo se fabrican nuestros objetos de cerámica y, si lo desea, llevarse a casa sus creaciones favoritas.

