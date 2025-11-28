Vente de Noël Clis Guérande
Vente de Noël Clis Guérande vendredi 28 novembre 2025.
Vente de Noël
Clis Chemin des Perrières Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
L’atelier Mirabelle ouvre ses portes pour sa traditionnelle vente de Noël et présente ses nouvelles créations céramiques,objets textiles, accessoires et décorations artisanales.
Une belle occasion de découvrir le savoir-faire local et de trouver des cadeaux uniques faits main. .
Clis Chemin des Perrières Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire ateliersmirabelle@gmail.com
