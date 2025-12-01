Vente de Noël

127 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:50:00

Date(s) :

2025-12-13

Les sauveteurs en mer de la SNSM vous invitent à leur grande vente de Noël, un moment convivial et solidaire au profit du sauvetage en mer. Venez découvrir une sélection d’objets artisanaux, décorations, douceurs et idées cadeaux pour les fêtes — le tout au bénéfice d’une cause essentielle soutenir les femmes et les hommes qui veillent chaque jour sur nos côtes. .

127 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Vente de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de Noël Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie