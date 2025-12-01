Vente de Noël Le Havre
Vente de Noël Le Havre samedi 13 décembre 2025.
Vente de Noël
127 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:50:00
Date(s) :
2025-12-13
Les sauveteurs en mer de la SNSM vous invitent à leur grande vente de Noël, un moment convivial et solidaire au profit du sauvetage en mer. Venez découvrir une sélection d’objets artisanaux, décorations, douceurs et idées cadeaux pour les fêtes — le tout au bénéfice d’une cause essentielle soutenir les femmes et les hommes qui veillent chaque jour sur nos côtes. .
127 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
English : Vente de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vente de Noël Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie