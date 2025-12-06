Vente de Noël Les œuvres sociales de la Fraternité Nantes

Vente de Noël Samedi 6 décembre, 10h00 Les œuvres sociales de la Fraternité Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite

La Frat’ est une association centenaire installée quartier Chantenay à Nantes. Pour préparer les fêtes, les boutiques de seconde main seront spécialement ouvertes le samedi 6 décembre de 10h à 16h.

Vous pourrez y trouver des cadeaux à petits prix spécialement sélectionnés: jeux et jouets pour enfants, bijoux, maroquinerie, brocante, décoration, vêtements et foulards, vélos enfants et adultes, vaisselle, idées déco, etc.

Un bar avec une petite restauration vous accueillera sur place.

L’es produits de cette vente sont intégralement réutilisés pour l’accueil des personnes en situation de précarité qui fréquentent l’association au quotidien.

Les œuvres sociales de la Fraternité 3 rue Amiral Du Chaffault Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Préparez vos cadeaux à petits prix! Seconde main brocante

La Frat’