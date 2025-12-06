Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Tout public

La Frat’ est une association centenaire installée quartier Chantenay à Nantes. Pour préparer les fêtes, les boutiques de seconde main seront spécialement ouvertes le samedi 6 décembre de 10h à 16h.Vous pourrez y trouver des cadeaux à petits prix spécialement sélectionnés: jeux et jouets pour enfants, bijoux, maroquinerie, brocante, décoration, vêtements et foulards, vélos enfants et adultes, vaisselle, idées déco, etc.Un bar avec une petite restauration vous accueillera sur place.L’es produits de cette vente sont intégralement réutilisés pour l’accueil des personnes en situation de précarité qui fréquentent l’association au quotidien.

Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri NANTES 44100