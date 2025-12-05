Vente de Noel Nyons

Vente de Noel

30 rue Henri Debiez Nyons

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Brocante, vente de vêtements de seconde main, livres et buvette sur place dans le thème de Noel.

30 rue Henri Debiez Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 28 85

English :

Christmas-themed flea market, sale of second-hand clothes, books and refreshments.

German :

Flohmarkt, Verkauf von Second-Hand-Kleidung, Büchern und Getränken vor Ort im Thema Weihnachten.

Italiano :

Mercatino delle pulci a tema natalizio, vendita di abiti usati, libri e rinfreschi.

Espanol :

Mercadillo de temática navideña, venta de ropa de segunda mano, libros y refrescos.

