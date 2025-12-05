Vente de Noel Nyons
Vente de Noel Nyons vendredi 5 décembre 2025.
Vente de Noel
30 rue Henri Debiez Nyons Drôme
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
Brocante, vente de vêtements de seconde main, livres et buvette sur place dans le thème de Noel.
30 rue Henri Debiez Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 28 85
English :
Christmas-themed flea market, sale of second-hand clothes, books and refreshments.
German :
Flohmarkt, Verkauf von Second-Hand-Kleidung, Büchern und Getränken vor Ort im Thema Weihnachten.
Italiano :
Mercatino delle pulci a tema natalizio, vendita di abiti usati, libri e rinfreschi.
Espanol :
Mercadillo de temática navideña, venta de ropa de segunda mano, libros y refrescos.
