Vente de Noël

10 rue de la gare Otterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 09:30:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Journée festive de l’association des Amis de la Chapelle St Wendelin, vente d’article de décoration, couronnes de l’avent, confection en tissu, pâtisserie, bredele.

Au profit l’association. .

10 rue de la gare Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 22 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de Noël Otterswiller a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région