Vente de Noël Otterswiller
Vente de Noël Otterswiller dimanche 23 novembre 2025.
Vente de Noël
10 rue de la gare Otterswiller Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-23 09:30:00
fin : 2025-11-23 16:00:00
2025-11-23
Journée festive de l’association des Amis de la Chapelle St Wendelin, vente d’article de décoration, couronnes de l’avent, confection en tissu, pâtisserie, bredele.
Au profit l’association. .
10 rue de la gare Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 22 05
