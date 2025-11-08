Vente de Noël portique de la Poste Royan
Vente de Noël portique de la Poste Royan samedi 8 novembre 2025.
Vente de Noël
portique de la Poste Citya Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-08
Vente de vêtements de seconde main, de livres, de travaux d’aiguilles, d’aquarelles, de décors de Noël au profit des œuvres d’Innerwheel (handicap, autisme).
portique de la Poste Citya Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 45 86 caty4900@orange.fr
English :
Sale of second-hand clothes, books, needlework, watercolors and Christmas decorations to benefit Innerwheel (disability, autism).
German :
Verkauf von Second-Hand-Kleidung, Büchern, Handarbeiten, Aquarellen und Weihnachtsdekorationen zugunsten der Arbeit von Innerwheel (Behinderung, Autismus).
Italiano :
Vendita di abiti usati, libri, ricami, acquerelli e decorazioni natalizie a favore di Innerwheel (disabilità, autismo).
Espanol :
Venta de ropa de segunda mano, libros, labores, acuarelas y adornos navideños a beneficio de Innerwheel (discapacidad, autismo).
L’événement Vente de Noël Royan a été mis à jour le 2025-09-26 par Mairie de Royan