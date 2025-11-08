Vente de Noël portique de la Poste Royan

Vente de Noël

portique de la Poste Citya Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-08

Vente de vêtements de seconde main, de livres, de travaux d’aiguilles, d’aquarelles, de décors de Noël au profit des œuvres d’Innerwheel (handicap, autisme).

portique de la Poste Citya Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 45 86 caty4900@orange.fr

English :

Sale of second-hand clothes, books, needlework, watercolors and Christmas decorations to benefit Innerwheel (disability, autism).

German :

Verkauf von Second-Hand-Kleidung, Büchern, Handarbeiten, Aquarellen und Weihnachtsdekorationen zugunsten der Arbeit von Innerwheel (Behinderung, Autismus).

Italiano :

Vendita di abiti usati, libri, ricami, acquerelli e decorazioni natalizie a favore di Innerwheel (disabilità, autismo).

Espanol :

Venta de ropa de segunda mano, libros, labores, acuarelas y adornos navideños a beneficio de Innerwheel (discapacidad, autismo).

