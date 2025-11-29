Vente de Noël Maison des associations Royan

Vente de Noël Maison des associations Royan samedi 29 novembre 2025.

Vente de Noël

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Vente de vêtements de seconde main, de livres, de travaux d’aiguilles, d’aquarelles, de décors de Noël au profit des œuvres d’Innerwheel (handicap, autisme).

.

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 45 86 caty4900@orange.fr

English :

Sale of second-hand clothes, books, needlework, watercolors and Christmas decorations to benefit Innerwheel (disability, autism).

German :

Verkauf von Second-Hand-Kleidung, Büchern, Handarbeiten, Aquarellen und Weihnachtsdekorationen zugunsten der Arbeit von Innerwheel (Behinderung, Autismus).

Italiano :

Vendita di abiti usati, libri, ricami, acquerelli e decorazioni natalizie a favore di Innerwheel (disabilità, autismo).

Espanol :

Venta de ropa de segunda mano, libros, labores, acuarelas y adornos navideños a beneficio de Innerwheel (discapacidad, autismo).

L’événement Vente de Noël Royan a été mis à jour le 2025-09-26 par Mairie de Royan