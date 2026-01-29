Vente de Pâques de la paroisse protestante

8 rue du Général Leclerc Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez nombreux à cette vente de Pâques de la paroisse protestante à l’église protestante de Reichshoffen (Osterlamele, chocolats et bredele faits maison, décoration de table et de porte…) suivie à 18h d’un culte musical.

Venez nombreux à cette vente de Pâques de la paroisse protestante à l’église protestante de Reichshoffen (Osterlamele, chocolats et bredele faits maison, décoration de table et de porte…) suivie à 18h d’un culte musical. 0 .

8 rue du Général Leclerc Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 18 74 pprotest@laregie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to this Protestant parish Easter sale at Reichshoffen Protestant Church (Osterlamele, homemade chocolates and bredele, table and door decorations…) followed at 6pm by a musical service.

L’événement Vente de Pâques de la paroisse protestante Reichshoffen a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte