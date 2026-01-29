Vente de Pâques de la paroisse protestante Reichshoffen

Vente de Pâques de la paroisse protestante

Vente de Pâques de la paroisse protestante Reichshoffen samedi 28 mars 2026.

Vente de Pâques de la paroisse protestante

8 rue du Général Leclerc Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Venez nombreux à cette vente de Pâques de la paroisse protestante à l’église protestante de Reichshoffen (Osterlamele, chocolats et bredele faits maison, décoration de table et de porte…) suivie à 18h d’un culte musical.
Venez nombreux à cette vente de Pâques de la paroisse protestante à l’église protestante de Reichshoffen (Osterlamele, chocolats et bredele faits maison, décoration de table et de porte…) suivie à 18h d’un culte musical. 0  .

8 rue du Général Leclerc Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 18 74  pprotest@laregie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to this Protestant parish Easter sale at Reichshoffen Protestant Church (Osterlamele, homemade chocolates and bredele, table and door decorations…) followed at 6pm by a musical service.

L’événement Vente de Pâques de la paroisse protestante Reichshoffen a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte