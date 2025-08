Vente de plantes & jardinerie à la ferme de L’Agronaute L’Agronaute Nantes

Vente de plantes & jardinerie à la ferme de L’Agronaute L’Agronaute Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

La pépinière de LA SAUGE ouvre à nouveau ses portes pour la saison automnale !Toute la production est labellisée Agriculture Biologique, sous mention Nature et Progrès et réalisée avec la généreuse participation de nos nombreux bénévoles.La boutique évolue ! Vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour jardiner : terreau, paillage, graines !Nous développons aussi un espace jardinerie avec les essentiels pour entretenir votre balcon, votre jardin ou votre potager. Du petit outillage aux produits naturels pour soigner vos plantes, tout est pensé pour jardiner avec bon sens.AU PROGRAMME :???? Des aromatiques vivaces et annuelles : Basilics, Sauge Ananas, Coriandre Vietnamienne, Thym, origan…???? Des petits fruitiers : Vignes, framboisiers rouges et blancs, cassissiers, fraisiers, myrtilliers…???? Et des fleurs : Sauge microphylla, muflier, pensée !Notre pépinière est participative et pédagogique. Nos plants sont cultivés manuellement à partir de graines paysannes et reproductibles dans la serre de l’Agronaute sur l’île de Nantes.Pensez à prévoir vos contenants ? sacs, cagettes & cartons pour ramener vos plants à la maison.

L’Agronaute Nantes 44276

https://www.facebook.com/events/1186501509904935/1186501519904934?active_tab=about