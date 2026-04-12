Vente de plantes – par les BTS du Lycée Grand Blottereau, Lycée Professionnel Agricole Le Grand Blottereau, Nantes

Vente de plantes – par les BTS du Lycée Grand Blottereau Jeudi 30 avril, 11h00 Lycée Professionnel Agricole Le Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T11:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T11:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

La classe de BTS 2e année Métier du végétal au lycée du Grand Blottereau vous invite, dans le cadre de sa formation, le jeudi 30 avril 2026 de 11h à 20h au lycée du Grand Blottereau pour un événement nommé “La vente de printemps”. Dans ce cadre, nous organisons une vente de plantes, un marché de producteur, des ateliers et un concert de 3 heures (instrulab).

Programme :

– Vente de plantes, de 11h à 15h : plants de légumes, jeunes plants, plants à massif, arbres et arbustres, vivaces, aromatiques.

– Marché de producteurs, de 11h à 17h : glaces artisanales, brasserie, confitures, miel…

– Animations, de 11h à 17h : activités de plein air, atelier sur l’environnement, fresque collective.

– Apéro-concert avec Instrulab, de 17h à 20h

Lycée Professionnel Agricole Le Grand Blottereau 34 chemin du ponceau 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Marché de producteurs, animations, vente de plantes du lycée, moments de partage.