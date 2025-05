VENTE DE PLANTES – LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse, 30 mai 2025 07:00, Toulouse.

Haute-Garonne

VENTE DE PLANTES LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-05-30

fin : 2025-05-31

2025-05-30

Les halles se mettent au vert !

Petites, grandes, grimpantes ou succulentes, faites votre choix parmi plus de 4500 plantes d’intérieur et 100 espèces, à petits prix ! Cactus et succulentes à 1€, plantes vertes de 2,90 à 9,90€, grandes plantes de 15,90 à 69,90€ et pots à partir de 4,95€.

Bon à savoir

– Inscription obligatoire, prenez votre billet en ligne

– Premiers arrivés, premiers servis !

– Paiement uniquement par carte bancaire

– Prévoyez sacs et paniers pour emporter vos plantes avec vous. .

L’événement VENTE DE PLANTES Toulouse a été mis à jour le 2025-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE