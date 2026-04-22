Vente de plants bio Soucia
Vente de plants bio Soucia dimanche 3 mai 2026.
Soucia
Vente de plants bio
Champsigna Soucia Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-10
Ventes de plants bio le 3 mai de 10h00 à 13h00 et le 10 mai de 10h à 17h à Essentiel Hop Champsigna (Soucia).
Potagers, aromatiques, fleurs et petits fruits.
Buvette et restauration locale seulement le 10 mai. .
Champsigna Soucia 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 80 92 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vente de plants bio
L’événement Vente de plants bio Soucia a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE