Soucia

Vente de plants bio

Champsigna Soucia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-10

Ventes de plants bio le 3 mai de 10h00 à 13h00 et le 10 mai de 10h à 17h à Essentiel Hop Champsigna (Soucia).

Potagers, aromatiques, fleurs et petits fruits.

Buvette et restauration locale seulement le 10 mai. .

Champsigna Soucia 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 80 92 22

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English : Vente de plants bio

L’événement Vente de plants bio Soucia a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE