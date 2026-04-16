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Vente de plants potagers et aromatiques à la ferme La Chaumusse

Vente de plants potagers et aromatiques à la ferme La Chaumusse

Vente de plants potagers et aromatiques à la ferme La Chaumusse vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 1355 Route des Chauvettes

Ville : 39150 La Chaumusse

Département : Jura

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Chaumusse

Vente de plants potagers et aromatiques à la ferme

1355 Route des Chauvettes La Chaumusse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-16

Vente de plants potagers et aromatiques à la ferme, vendredi 1er et samedi 16 mai de 10h à 18h.
Plants élevés par nos soins, agriculture biologique.
Venez chercher vos plants pour un beau jardin en 2026 !   .

1355 Route des Chauvettes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 81 34 53  bertrand.bauduret@ntymail.com

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English : Vente de plants potagers et aromatiques à la ferme

L’événement Vente de plants potagers et aromatiques à la ferme La Chaumusse a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX