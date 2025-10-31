Vente de plat à emporter des Gazelles du Brionnais La Clayette
Vente de plat à emporter des Gazelles du Brionnais La Clayette vendredi 31 octobre 2025.
Vente de plat à emporter des Gazelles du Brionnais
Stade Municipal La Clayette La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
2025-10-31
Afin de financer leur participation au Rallye Aïcha des Gazelles 2027, Claire et Catherine issues du secteur médico-social, ont créé l’association Les Gazelles du Brionnais.
Elles organisent une vente de plats à emporter avec potée Auvergnate ou saucisson vigneron patates 10 € la part
Pour venir chercher les plats RDV au stade municipal de La Clayette entre 17h et 22h.
Pour réserver vos plats, remplissez la commande en ligne https://forms.gle/VpbLZJ3Nj336VfET7
Réservations possibles aussi auprès de Claire 06 82 36 01 70 ou Catherine 07 50 40 42 74
Une buvette sera ouverte sur place pour partager un moment convivial !
Merci pour votre soutien, chaque réservation nous rapproche du désert marocain. .
Stade Municipal La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 40 42 74 lesgazellesdubrionnais@gmail.com
