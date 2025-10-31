Vente de plat à emporter des Gazelles du Brionnais La Clayette

Vente de plat à emporter des Gazelles du Brionnais La Clayette vendredi 31 octobre 2025.

Vente de plat à emporter des Gazelles du Brionnais

Stade Municipal La Clayette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

Afin de financer leur participation au Rallye Aïcha des Gazelles 2027, Claire et Catherine issues du secteur médico-social, ont créé l’association Les Gazelles du Brionnais.

Elles organisent une vente de plats à emporter avec potée Auvergnate ou saucisson vigneron patates 10 € la part

Pour venir chercher les plats RDV au stade municipal de La Clayette entre 17h et 22h.

Pour réserver vos plats, remplissez la commande en ligne https://forms.gle/VpbLZJ3Nj336VfET7

Réservations possibles aussi auprès de Claire 06 82 36 01 70 ou Catherine 07 50 40 42 74

Une buvette sera ouverte sur place pour partager un moment convivial !

Merci pour votre soutien, chaque réservation nous rapproche du désert marocain. .

Stade Municipal La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 40 42 74 lesgazellesdubrionnais@gmail.com

