Vente de porcelaine au profit du Téléthon Centre socio culturel Lescar
Vente de porcelaine au profit du Téléthon Centre socio culturel Lescar samedi 6 décembre 2025.
Vente de porcelaine au profit du Téléthon
Centre socio culturel 3 Rue Maurice Ravel Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
L’association Kaolin et moi met en vente des porcelaines peintes à la main par les membres de l’association. Les bénéfices seront reversés au Téléthon. .
Centre socio culturel 3 Rue Maurice Ravel Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Vente de porcelaine au profit du Téléthon
German : Vente de porcelaine au profit du Téléthon
Italiano :
Espanol : Vente de porcelaine au profit du Téléthon
L’événement Vente de porcelaine au profit du Téléthon Lescar a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Pau