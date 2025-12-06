Vente de porcelaine au profit du Téléthon Centre socio culturel Lescar

Vente de porcelaine au profit du Téléthon

Centre socio culturel 3 Rue Maurice Ravel Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

L’association Kaolin et moi met en vente des porcelaines peintes à la main par les membres de l’association. Les bénéfices seront reversés au Téléthon. .

