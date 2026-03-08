Vente de printemps à Chauray Chauray

Vente de printemps à Chauray

Vente de printemps par Chauray Solidarité samedi 28 et dimanche 29 mars 2026 de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Chauray.

Sur place vente de vêtements, jouets, livres, petit mobilier… .

66 Rue Victor Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 17 50 71

