Vente de Printemps ZA Pelen Borda Larressore
Vente de Printemps ZA Pelen Borda Larressore vendredi 15 mai 2026.
Larressore
Vente de Printemps
ZA Pelen Borda Alki Larressore Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:30:00
fin : 2026-05-15 17:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Retours de salons et expositions ainsi que pièces reconditionnées par nos soins. Les modèles exposés au showroom, disponibles immédiatement. Grosses réductions sur l’ensemble de la collection. .
ZA Pelen Borda Alki Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 24 17
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English : Vente de Printemps
L’événement Vente de Printemps Larressore a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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