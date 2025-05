Vente de Printemps – Manufacture des Emaux de Longwy 1798 Longwy, 29 mai 2025 09:00, Longwy.

Meurthe-et-Moselle

Vente de Printemps Manufacture des Emaux de Longwy 1798 3 rue des Emaux Longwy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Jeudi 2025-05-29 09:00:00

fin : 2025-05-30 12:30:00

Traditionnelle vente de l’Ascension, avec 30% de remise sur les émaux en vente dans la boutique (hors nouveautés) et 60% de remise sur les faïences et émaux en second choix et fin de série présentés dans la salle des fours.

29 mai (8h/12h30-13h30/18h) sur réservation au 03 82 24 30 94.

30 mai (9h/12h30-13h30/17h) en accès libre.Adultes

English :

Traditional Ascension Day sale, with 30% discount on glazes on sale in the boutique (excluding new items) and 60% discount on second choice and end-of-series earthenware and glazes presented in the kiln room.

may 29 (8am/12.30pm-1.30pm/6pm) by prior arrangement on 03 82 24 30 94.

may 30 (9am/12.30pm-1.30pm/5pm) free admission.

German :

Traditioneller Verkauf an Christi Himmelfahrt mit 30% Rabatt auf Glasuren, die im Geschäft verkauft werden (außer Neuheiten), und 60% Rabatt auf Fayencen und Glasuren in zweiter Wahl und auslaufenden Serien, die im Ofenraum präsentiert werden.

29. Mai (8h/12h30-13h30/18h) auf Reservierung unter 03 82 24 30 94.

30. Mai (9h/12h30-13h30/17h) frei zugänglich.

Italiano :

Tradizionale vendita dell’Ascensione, con uno sconto del 30% sugli smalti in vendita nella boutique (escluse le novità) e uno sconto del 60% sulle terrecotte e gli smalti di seconda scelta e di fine serie esposti nella sala forni.

29 maggio (8.00/12.30/13.30/18.00) su prenotazione al numero 03 82 24 30 94.

30 maggio (9.00/12.30-13.30/15.00) ingresso libero.

Espanol :

Tradicional venta del Día de la Ascensión, con un 30% de descuento en los esmaltes a la venta en la boutique (excluidas las novedades) y un 60% de descuento en las lozas y esmaltes de segunda selección y de fin de serie expuestos en la sala del horno.

29 de mayo (8.00 h/12.30 h 13.30 h/6.00 h) con cita previa en el 03 82 24 30 94.

30 de mayo (9.00 h/12.30 h 13.30 h/5.00 h) entrada libre.

