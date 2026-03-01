Vente de Printemps Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville

Vente de Printemps Manoir de Villers

30 Route de Sahurs Saint-Pierre-de-Manneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-21 11:00:00

2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Cadeaux de mariage, d’anniversaire, de baptême…

Les Convois d’Irina Douceurs et Artisanat d’Ukraine

Les Arts de la Table

• AMMB Porcelaines décorées

• Farah DJOUKHADAR Verreries Escales Pays du Soleil

La Décoration intérieure

• Thérèse BACLÉ Peintures

• Olivier GOURDIN Les bois d’Olivier

• Hélène LESEIGNEUR Sculpture de fleurs

Pour Madame

• Sylvie DUSANTER Au coeur de l’art roman

• ELORA Prêt-à-porter

• Florence de LA PESCHARDIERE Bijoux Passion

• Astrid PETREL Mademoiselle Perle

• Florence REMEUR-VICOMTE Chapeaux

• Viviane SAMAT Bijoux Pierres, Papiers, Ciseaux

La fine Table

• Association MADAGASCAR Epices et Artisanat

• Arnaud CHEFDEVILLE Cakes

• Axel FOUQUIER-PIMONT Vin de Bordeaux

• Matthieu LAGARDE Epicerie fine Le Bouquet Normand

• Tristan de LA PESCHARDIERE Vin du Languedoc

• Fabienne LEPRON Thés parfumés

• THIBAUT CHARLOT Champagne

• Confitures et gelées du Manoir

SALON DE THÉ

Le Chalet enchanté, Ne le manquez pas !

• Peggy DESJARDINS Savons d’ici

• Valérie PONSAR Créa-Déco .

30 Route de Sahurs Saint-Pierre-de-Manneville 76113 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 07 02 contact@manoirdevillers.fr

