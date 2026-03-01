Vente de Printemps Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville
Vente de Printemps Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville samedi 21 mars 2026.
Vente de Printemps Manoir de Villers
30 Route de Sahurs Saint-Pierre-de-Manneville Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
2026-03-21
Cadeaux de mariage, d’anniversaire, de baptême…
Les Convois d’Irina Douceurs et Artisanat d’Ukraine
Les Arts de la Table
• AMMB Porcelaines décorées
• Farah DJOUKHADAR Verreries Escales Pays du Soleil
La Décoration intérieure
• Thérèse BACLÉ Peintures
• Olivier GOURDIN Les bois d’Olivier
• Hélène LESEIGNEUR Sculpture de fleurs
Pour Madame
• Sylvie DUSANTER Au coeur de l’art roman
• ELORA Prêt-à-porter
• Florence de LA PESCHARDIERE Bijoux Passion
• Astrid PETREL Mademoiselle Perle
• Florence REMEUR-VICOMTE Chapeaux
• Viviane SAMAT Bijoux Pierres, Papiers, Ciseaux
La fine Table
• Association MADAGASCAR Epices et Artisanat
• Arnaud CHEFDEVILLE Cakes
• Axel FOUQUIER-PIMONT Vin de Bordeaux
• Matthieu LAGARDE Epicerie fine Le Bouquet Normand
• Tristan de LA PESCHARDIERE Vin du Languedoc
• Fabienne LEPRON Thés parfumés
• THIBAUT CHARLOT Champagne
• Confitures et gelées du Manoir
SALON DE THÉ
Le Chalet enchanté, Ne le manquez pas !
• Peggy DESJARDINS Savons d’ici
• Valérie PONSAR Créa-Déco .
30 Route de Sahurs Saint-Pierre-de-Manneville 76113 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 07 02 contact@manoirdevillers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
