Vente de Printemps Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville samedi 21 mars 2026.

30 Route de Sahurs Saint-Pierre-de-Manneville Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00

2026-03-21

Cadeaux de mariage, d’anniversaire, de baptême…

Les Convois d’Irina Douceurs et Artisanat d’Ukraine

Les Arts de la Table
• AMMB Porcelaines décorées
• Farah DJOUKHADAR Verreries Escales Pays du Soleil

La Décoration intérieure
• Thérèse BACLÉ Peintures
• Olivier GOURDIN Les bois d’Olivier
• Hélène LESEIGNEUR Sculpture de fleurs

Pour Madame
• Sylvie DUSANTER Au coeur de l’art roman
• ELORA Prêt-à-porter
• Florence de LA PESCHARDIERE Bijoux Passion
• Astrid PETREL Mademoiselle Perle
• Florence REMEUR-VICOMTE Chapeaux
• Viviane SAMAT Bijoux Pierres, Papiers, Ciseaux

La fine Table
• Association MADAGASCAR Epices et Artisanat
• Arnaud CHEFDEVILLE Cakes
• Axel FOUQUIER-PIMONT Vin de Bordeaux
• Matthieu LAGARDE Epicerie fine Le Bouquet Normand
• Tristan de LA PESCHARDIERE Vin du Languedoc
• Fabienne LEPRON Thés parfumés
• THIBAUT CHARLOT Champagne
• Confitures et gelées du Manoir

SALON DE THÉ
Le Chalet enchanté, Ne le manquez pas !
• Peggy DESJARDINS Savons d’ici
• Valérie PONSAR Créa-Déco   .

30 Route de Sahurs Saint-Pierre-de-Manneville 76113 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 07 02  contact@manoirdevillers.fr

