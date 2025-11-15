Vente de puériculture Vallon des sports Naucelle

Vente de puériculture

Vallon des sports Complexe sportif Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

De belles trouvailles a petit prix !

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali organise une vente puériculture, jouets, livres et vêtements 0-3 ans

Vous avez été nombreux à faire des dons et nous vous en remercions grandement !

L’Association des Parents d’Élèves de Jules Ferry se joindra à nous afin de tenir un stand de boissons chaudes et gâteaux.

Nous vous attendons nombreux pour de belles trouvailles à tout petits prix !

Boissons chaudes et gâteaux vendus par l’association des parents d’élèves Jules Ferry

N’HÉSITEZ PAS A PARTAGER !!

.

Vallon des sports Complexe sportif Naucelle 12800 Aveyron Occitanie

English :

Great finds at low prices!

German :

Das ist eine gute Idee!

Italiano :

Grandi scoperte a prezzi bassi!

Espanol :

¡Grandes hallazgos a precios bajos!

L’événement Vente de puériculture Naucelle a été mis à jour le 2025-11-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)