Vente de puériculture Vallon des sports Naucelle
Vente de puériculture Vallon des sports Naucelle samedi 15 novembre 2025.
Vente de puériculture
Vallon des sports Complexe sportif Naucelle Aveyron
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
De belles trouvailles a petit prix !
Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali organise une vente puériculture, jouets, livres et vêtements 0-3 ans
Vous avez été nombreux à faire des dons et nous vous en remercions grandement !
L’Association des Parents d’Élèves de Jules Ferry se joindra à nous afin de tenir un stand de boissons chaudes et gâteaux.
Nous vous attendons nombreux pour de belles trouvailles à tout petits prix !
Boissons chaudes et gâteaux vendus par l’association des parents d’élèves Jules Ferry
N’HÉSITEZ PAS A PARTAGER !!
Vallon des sports Complexe sportif Naucelle 12800 Aveyron Occitanie
