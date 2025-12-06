Vente de sapins

Rue Niedermatten Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Dégustation et vente de vin chaud, bredele et petites décorations de Noël faites main. Le bénéfice de cette vente est destiné à l’achat de matériel de badminton pour la section jeunes et adultes du Bad’Boersch-Klingenthal.

Vente de Sapin de Noël et petites douceurs Bredeles de Noël Vin chaud Crêpe et chocolat chaud.

Le bénéfice de cette vente est destiné à l’achat de matériel de badminton pour la section jeunes et adultes.

Organisée par l’association Bad’Boersch-Klingenthal .

Rue Niedermatten Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 75 47 49 bad.boersch.klingenthal@gmail.com

English :

Tasting and sale of mulled wine, bredele and handmade Christmas decorations. Proceeds from the sale will go towards the purchase of badminton equipment for the youth and adult section of Bad’Boersch-Klingenthal.

German :

Verkostung und Verkauf von Glühwein, Bredele und kleinen handgemachten Weihnachtsdekorationen. Der Erlös aus diesem Verkauf ist für den Kauf von Badmintonmaterial für die Jugend- und Erwachsenenabteilung des Bad’Boersch-Klingenthal bestimmt.

Italiano :

Degustazione e vendita di vin brulé, bredele e decorazioni natalizie fatte a mano. Il ricavato della vendita sarà destinato all’acquisto di attrezzature da badminton per la sezione giovani e adulti di Bad’Boersch-Klingenthal.

Espanol :

Degustación y venta de vino caliente, bredele y adornos navideños hechos a mano. Los beneficios de la venta se destinarán a la compra de material de bádminton para la sección juvenil y de adultos de Bad’Boersch-Klingenthal.

L’événement Vente de sapins Bœrsch a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile