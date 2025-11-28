Vente de sapins de Noel Mirabel-aux-Baronnies

Vente de sapins de Noel

Ecole de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-28

L’association des parents d’élèves organise sa vente de sapin au profit des écoles du village

Ecole de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 82 38 92 ape.renaudsechan@gmail.com

English :

The parents’ association organizes its Christmas tree sale to benefit village schools

German :

Die Elternvereinigung organisiert ihren Tannenbaumverkauf zugunsten der Schulen des Dorfes

Italiano :

L’associazione dei genitori organizza la vendita dell’albero di Natale a favore delle scuole del paese

Espanol :

La asociación de padres organiza su venta de árboles de Navidad a beneficio de las escuelas del pueblo

