Vente de sapins de Noel Mirabel-aux-Baronnies

L’association des parents d’élèves organise sa vente de sapin au profit des écoles du village
Ecole de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 82 38 92 ape.renaudsechan@gmail.com
English :
The parents’ association organizes its Christmas tree sale to benefit village schools
German :
Die Elternvereinigung organisiert ihren Tannenbaumverkauf zugunsten der Schulen des Dorfes
Italiano :
L’associazione dei genitori organizza la vendita dell’albero di Natale a favore delle scuole del paese
Espanol :
La asociación de padres organiza su venta de árboles de Navidad a beneficio de las escuelas del pueblo
