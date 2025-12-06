Vente de sapins de Noel

Place du bourg Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’association des parents d’élèves organise sa vente de sapin au profit des écoles du village à l’occasion du marché de Noel

Pour les sapins commandés, la récupération se fera si possible entre 9h et 11h ou 14h30

.

Place du bourg Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 82 38 92 ape.renaudsechan@gmail.com

English :

The parents’ association is organizing its Christmas tree sale to benefit the village schools during the Christmas market

For trees ordered, pick-up will be possible between 9am and 11am or 2.30pm

German :

Die Elternvereinigung organisiert anlässlich des Weihnachtsmarktes ihren Tannenbaumverkauf zugunsten der Dorfschulen

Für die bestellten Bäume erfolgt die Abholung wenn möglich zwischen 9 und 11 Uhr oder 14.30 Uhr

Italiano :

L’associazione dei genitori sta organizzando la vendita di alberi di Natale a favore delle scuole del paese durante il mercatino di Natale

Per gli alberi ordinati, il ritiro avverrà possibilmente tra le 9 e le 11 o le 14.30

Espanol :

La asociación de padres organiza su venta de árboles de Navidad en beneficio de las escuelas del pueblo durante el mercado navideño

Para los árboles encargados, la recogida tendrá lugar, si es posible, entre las 9h y las 11h o las 14h30

L’événement Vente de sapins de Noel Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale