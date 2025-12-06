Vente de sapins de Noel Mirabel-aux-Baronnies
Vente de sapins de Noel
Place du bourg Mirabel-aux-Baronnies Drôme
L’association des parents d’élèves organise sa vente de sapin au profit des écoles du village à l’occasion du marché de Noel
Pour les sapins commandés, la récupération se fera si possible entre 9h et 11h ou 14h30
Place du bourg Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 82 38 92 ape.renaudsechan@gmail.com
English :
The parents’ association is organizing its Christmas tree sale to benefit the village schools during the Christmas market
For trees ordered, pick-up will be possible between 9am and 11am or 2.30pm
German :
Die Elternvereinigung organisiert anlässlich des Weihnachtsmarktes ihren Tannenbaumverkauf zugunsten der Dorfschulen
Für die bestellten Bäume erfolgt die Abholung wenn möglich zwischen 9 und 11 Uhr oder 14.30 Uhr
Italiano :
L’associazione dei genitori sta organizzando la vendita di alberi di Natale a favore delle scuole del paese durante il mercatino di Natale
Per gli alberi ordinati, il ritiro avverrà possibilmente tra le 9 e le 11 o le 14.30
Espanol :
La asociación de padres organiza su venta de árboles de Navidad en beneficio de las escuelas del pueblo durante el mercado navideño
Para los árboles encargados, la recogida tendrá lugar, si es posible, entre las 9h y las 11h o las 14h30
