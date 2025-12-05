Vente de seconde main Place du 4 Août Thouars

Vente de seconde main

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Le Club Agora de Thouars organise une vente de seconde main. Venez chiner dans une ambiance conviviale des vêtements femmes et hommes, chaussures et accessoires de mode issus de vide-dressings de particuliers. Vous y découvrirez des pépites parmi les collections passées de marques… En participant à cet événement, vous ferez aussi une belle action les bénéfices seront reversés à l’association Agir pour le coeur des Femmes .

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 05 51 23 agora.thouars32@gmail.com

English : Vente de seconde main

Club Agora de Thouars is organizing a second-hand sale. Come and bargain for women’s and men’s clothing, shoes and fashion accessories from private home clearance sales. Profits will be donated to the association Agir pour le coeur des Femmes

German : Vente de seconde main

Der Club Agora in Thouars organisiert einen Second-Hand-Verkauf. Kommen Sie und stöbern Sie in einer gemütlichen Atmosphäre nach Damen- und Herrenbekleidung, Schuhen und Modeaccessoires, die aus privaten Kleiderspenden stammen. Der Erlös geht an den Verein Agir pour le coeur des Femmes

Italiano :

Il Club Agora de Thouars organizza una vendita di seconda mano. Venite a contrattare abiti, scarpe e accessori di moda per uomo e donna in un’atmosfera amichevole. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Agir pour le coeur des Femmes

Espanol : Vente de seconde main

El Club Agora de Thouars organiza una venta de segunda mano. Venga a regatear ropa de hombre y mujer, zapatos y accesorios de moda en un ambiente agradable. Todo lo recaudado se destinará a la asociación benéfica Agir pour le coeur des Femmes

L’événement Vente de seconde main Thouars a été mis à jour le 2025-11-22 par Maison du Thouarsais