vente de solidarité Emmaüs Salle Polyvalente Camille Pagé Châtellerault

Salle Polyvalente Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-06

2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07

Pour soutenir les activité de solidarite d’emmaüs Vente de livres anciens, objets rares, timbres et cartes postales .

Salle Polyvalente Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 27 30

