Vente de soupe au profit du Téléthon Marlenheim
Vente de soupe au profit du Téléthon Marlenheim samedi 6 décembre 2025.
Vente de soupe au profit du Téléthon
Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 08:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Vente de soupe au profit du Téléthon.
Organisé par le Groupement associatif. .
Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vente de soupe au profit du Téléthon Marlenheim a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble