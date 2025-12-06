Vente de soupe au profit du Téléthon Marlenheim

Vente de soupe au profit du Téléthon Marlenheim samedi 6 décembre 2025.

Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-06 08:00:00
2025-12-06

Vente de soupe au profit du Téléthon.
Organisé par le Groupement associatif.   .

Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57 

