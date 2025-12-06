Vente de soupe au profit du Téléthon

Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 08:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Vente de soupe au profit du Téléthon.

Organisé par le Groupement associatif. .

Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de soupe au profit du Téléthon Marlenheim a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble