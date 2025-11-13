Vente de statues en bronze Saumur

Vente de statues en bronze

L’association À Petits Pas organise une vente solidaire de statues en bronze au profit de projets humanitaires au Burkina Faso.

L’association À Petits Pas a le plaisir d’annoncer l’organisation d’une vente exceptionnelle de statues en bronze, réalisées par des artistes burkinabés.

Chaque sculpture exposée est une œuvre unique, façonnée selon le savoir-faire traditionnel du bronze au Burkina Faso. Ces créations originales allient authenticité, esthétisme et solidarité, invitant le public à découvrir la richesse artistique africaine tout en soutenant une cause essentielle.

Les fonds récoltés lors de cette vente permettent de financer plusieurs projets humanitaires menés par l’association À Petits Pas dans des villages de brousse au Burkina Faso

– Scolarisation des enfants,

– Accès à l’eau potable,

– Accompagnement de femmes dans des activités génératrices de revenus.

En achetant une statue, chaque visiteur contribue concrètement à améliorer les conditions de vie de nombreuses familles et à promouvoir un développement durable et solidaire.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 13 novembre 2025 de 14h à 18h.

Du vendredi 14 au mercredi 19 novembre 2025 de 10h à 18h. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 79 19 69 mariepauleauger27@gmail.com

English :

The À Petits Pas association is organizing a solidarity sale of bronze statues to benefit humanitarian projects in Burkina Faso.

German :

Der Verein À Petits Pas organisiert einen solidarischen Verkauf von Bronzestatuen zugunsten von humanitären Projekten in Burkina Faso.

Italiano :

L’associazione À Petits Pas organizza una vendita di statue di bronzo a favore di progetti umanitari in Burkina Faso.

Espanol :

La asociación À Petits Pas organiza una venta de estatuas de bronce a beneficio de proyectos humanitarios en Burkina Faso.

