Vente de tirages photographiques Musée Nicéphore Niepce Chalon-sur-Saône

Vente de tirages photographiques 20 et 21 septembre Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Les membres de la société des amis du musée Nicéphore Niépce vous proposent une vente de tirages photographiques. Une manière de se faire plaisir tout en soutenant l’action de l’association dont la vocation est d’accompagner le musée dans ses différentes missions.

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Chalon-sur-Saône est la ville natale de Nicéphore Niépce [1765- 1833], inventeur de la photographie.

Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, appareils ou magazines. Il couvre tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium (la diversité des supports possibles, les volumes exponentiels) et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique.

Le musée Nicéphore Niépce c’est aussi : 6 expositions temporaires par an, des visites commentées, des ateliers pour le jeune public, une librairie-boutique spécialisée, un laboratoire de production, une bibliothèque de plus de 30 000 ouvrages, des projets hors les murs, des conférences, une base de données de plus de 500 000 références… Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

© Musée Nicéphore Niépce / Ville de Chalon-sur-Saône