VENTE DE VETEMENTS AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Saint-Chinian Hérault

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Vente de vêtements au bénéfice de la ligue contre le cancer

Femme, homme, enfant

Marché couvert de Capestang

tous les profits sont reversés à la ligue contre le cancer.

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

English :

Clothing sale to benefit the league against cancer

Women, men, children

Capestang covered market

all profits are donated to the league against cancer.

German :

Verkauf von Kleidung zugunsten der Krebsliga

Frau, Mann, Kind

Markthalle von Capestang

alle Gewinne gehen an die Krebsliga.

Italiano :

Vendita di abiti a favore della Lega contro il cancro

Donne, uomini, bambini

Mercato coperto di Capestang

tutti i profitti sono devoluti alla Lega contro il cancro.

Espanol :

Venta de ropa a beneficio de la liga contra el cáncer

Mujeres, hombres, niños

Mercado cubierto de Capestang

todos los beneficios se donan a la liga contra el cáncer.

L’événement VENTE DE VETEMENTS AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN