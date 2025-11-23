VENTE DE VETEMENTS AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Saint-Chinian
Saint-Chinian Hérault
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Vente de vêtements au bénéfice de la ligue contre le cancer
Femme, homme, enfant
Marché couvert de Capestang
tous les profits sont reversés à la ligue contre le cancer.
English :
Clothing sale to benefit the league against cancer
Women, men, children
Capestang covered market
all profits are donated to the league against cancer.
German :
Verkauf von Kleidung zugunsten der Krebsliga
Frau, Mann, Kind
Markthalle von Capestang
alle Gewinne gehen an die Krebsliga.
Italiano :
Vendita di abiti a favore della Lega contro il cancro
Donne, uomini, bambini
Mercato coperto di Capestang
tutti i profitti sono devoluti alla Lega contro il cancro.
Espanol :
Venta de ropa a beneficio de la liga contra el cáncer
Mujeres, hombres, niños
Mercado cubierto de Capestang
todos los beneficios se donan a la liga contra el cáncer.
L’événement VENTE DE VETEMENTS AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN