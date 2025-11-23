Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VENTE DE VETEMENTS AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Saint-Chinian dimanche 23 novembre 2025.

Saint-Chinian Hérault

Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Vente de vêtements au bénéfice de la ligue contre le cancer
Femme, homme, enfant
Marché couvert de Capestang

tous les profits sont reversés à la ligue contre le cancer.
Marché couvert de Capestang

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie  

English :

Clothing sale to benefit the league against cancer
Women, men, children
Capestang covered market

all profits are donated to the league against cancer.

German :

Verkauf von Kleidung zugunsten der Krebsliga
Frau, Mann, Kind
Markthalle von Capestang

alle Gewinne gehen an die Krebsliga.

Italiano :

Vendita di abiti a favore della Lega contro il cancro
Donne, uomini, bambini
Mercato coperto di Capestang

tutti i profitti sono devoluti alla Lega contro il cancro.

Espanol :

Venta de ropa a beneficio de la liga contra el cáncer
Mujeres, hombres, niños
Mercado cubierto de Capestang

todos los beneficios se donan a la liga contra el cáncer.

