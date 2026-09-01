AGENDA · Plougar
Vente de vêtements Plougar
dimanche 20 septembre 2026 · Plougar
Informations pratiques
Plougar
Vente de vêtements
Salle Jean Moysan Plougar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Tout à 1 €, sauf manteaux et combinaisons. .
Salle Jean Moysan Plougar 29440 Finistère Bretagne +33 7 59 79 00 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vente de vêtements Plougar a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX