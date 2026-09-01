Informations pratiques

Plougar

Vente de vêtements

Salle Jean Moysan Plougar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Tout à 1 €, sauf manteaux et combinaisons. .

Salle Jean Moysan Plougar 29440 Finistère Bretagne +33 7 59 79 00 97

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English :

L’événement Vente de vêtements Plougar a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX