VENTE DE VÊTEMENTS SECONDE MAIN magasin pédagogique du lycée Paimbœuf

VENTE DE VÊTEMENTS SECONDE MAIN

magasin pédagogique du lycée 5 rue Alexis Maneyrol Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 08:30:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Les élèves de terminale Accueil & Commerce du Lycée Albert Chassagne organisent une vente de vêtements de seconde main, dans le magasin pédagogique.

Les bénéfices récoltés seront reversés à une association locale. .

