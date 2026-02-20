VENTE DE VÊTEMENTS SECONDE MAIN magasin pédagogique du lycée Paimbœuf
VENTE DE VÊTEMENTS SECONDE MAIN
magasin pédagogique du lycée 5 rue Alexis Maneyrol Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2026-03-14 08:30:00
fin : 2026-03-14 12:30:00
2026-03-14
Les élèves de terminale Accueil & Commerce du Lycée Albert Chassagne organisent une vente de vêtements de seconde main, dans le magasin pédagogique.
Les bénéfices récoltés seront reversés à une association locale. .
