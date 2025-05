Vente de viande de la ferme de Sçay – Venesmes, 16 mai 2025 07:00, Venesmes.

Favorisez les circuits courts et consommez local avec cette vente de viande 100% veau de lait à la ferme de Sçay, élevage familial depuis 70 ans à Venesmes.

Profitez de cette nouvelle opportunité de goûter à la viande de veau de lait haute définition. Il est recommandé de passer commande le plus tôt possible.

Préparez votre commande en ligne pour vous assurer de certaines disponibilités, votre commande sera préparée pour votre arrivée, vous n’aurez plus qu’à régler sur place. .

Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 61 65 20 fermedescay@ozone.net

English :

Promote short circuits and consume locally with this sale of meat at the farm of Sçay, family breeding for 70 years in Venesmes.

German :

Fördern Sie kurze Wege und konsumieren Sie lokal mit diesem Fleischverkauf auf der Ferme de Sçay, einem seit 70 Jahren familiengeführten Betrieb in Venesmes.

Italiano :

Promuovete i circuiti brevi e mangiate localmente con questa vendita di carne presso la fattoria Sçay, un’azienda agricola familiare da 70 anni a Venesmes.

Espanol :

Fomente los circuitos cortos y coma localmente con esta venta de carne en la granja Sçay, una explotación familiar desde hace 70 años en Venesmes.

