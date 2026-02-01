Vente-dédicace Serge Heuzard Médiathèque Saint-Calais
Vente-dédicace Serge Heuzard Médiathèque Saint-Calais samedi 28 février 2026.
Vente-dédicace Serge Heuzard
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Vente-dédicace de Serge Heuzard, à l’occasion de la sortie de son recueil de poèmes A.C. Aucune(s) Certitude(s).
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
English :
Book signing by Serge Heuzard, on the occasion of the publication of his collection of poems: A.C. Aucune(s) Certitude(s).
