Vente-dédicace Serge Heuzard Médiathèque Saint-Calais

Vente-dédicace Serge Heuzard

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Vente-dédicace de Serge Heuzard, à l’occasion de la sortie de son recueil de poèmes A.C. Aucune(s) Certitude(s).

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

English :

Book signing by Serge Heuzard, on the occasion of the publication of his collection of poems: A.C. Aucune(s) Certitude(s).

