Vente dédicace TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Vente dédicace

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Sandra Balidas organise une vente dédicace de son premier livre jeunesse Séréniton, le caméléon à l’écoute de vos émotions . Un livre destiné aux enfants entre 0 et 6 ans. .

