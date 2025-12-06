Vente dédicace TOUROUVRE Tourouvre au Perche
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Sandra Balidas organise une vente dédicace de son premier livre jeunesse Séréniton, le caméléon à l’écoute de vos émotions . Un livre destiné aux enfants entre 0 et 6 ans. .
