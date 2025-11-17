Vente-dégustation Office de Tourisme Dax
Vente-dégustation Office de Tourisme Dax lundi 17 novembre 2025.
Vente-dégustation
Office de Tourisme 11 cours Maréchal Foch Dax Landes
La récolte du kiwi est lancée !
Ce produit de grande qualité, est un incontournable du Pays d’Orthe et Arrigans, à déguster sans modération !
Durant 2 après-midi, l’Office de Tourisme de la Vallée du Kiwi vous présentera les produits élaborés à partir du kiwi (jus, confitures, produits cosmétiques), une dégustation de kiwi frais sera proposée. .
