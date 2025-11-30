Vente des bouteilles de jus de pommes Galgan

Vente des bouteilles de jus de pommes

Vente des bouteilles de jus de pomme 1 litre, fabriqué le 11 octobre 2025. Rendez-vous à la salle associative (ancien foyer logement) de 9 h 00 à 12 h 00). Le jus est 100 % BIO. TARIFS 3,50 euros le litre ou 10 euros les 3 litres. Ouvert à tous, pensez aux fêtes ! (Association des parents d’élèves de l’école de Galgan) .

Galgan 12220 Aveyron Occitanie +33 7 86 98 85 96 ape.galgan12@gmail.com

