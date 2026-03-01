Vente des cartes de pêche Saison 2026 Salle Malacrida Pélissanne

Vente des cartes de pêche Saison 2026

Samedi 7 mars 2026 de 14h à 17h.

Du 09/03 au 18/03/2026 du lundi au vendredi de 14h à 17h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

La vente des cartes de pêche 2026 a lieu au mois de mars n’oubliez pas de vous équiper !

Rendez-vous sous les arches de la salle Malacrida pour acheter vote carte de pêche pour cette nouvelle saison.



Après cette session de vente, elles seront disponibles sur le site de la Fédération de Pêche des Bouches-du-Rhône. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 15 97 79 aappmapelissannesalon@gmail.com

Fishing permits for 2026 are on sale in March: don’t forget to get yours!

