Vente des livres Parvis de la Médiathèque Salon-de-Provence

Vente des livres Parvis de la Médiathèque Salon-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Vente des livres

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 17h. Parvis de la Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Livres, albums, CD, vinyles, documentaires et magazines sont en vente à tout petit prix. Collectionneurs ou chineurs d’occasion, vous aurez l’embarras du choix.

Parvis de la Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

English :

Books, albums, CDs, vinyl, documentaries and magazines are on sale at very low prices. Whether you’re a collector or a second-hand bargain hunter, you’ll be spoilt for choice.

German :

Bücher, Alben, CDs, Schallplatten, Dokumentarfilme und Zeitschriften werden zu sehr günstigen Preisen angeboten. Ob Sammler oder Schnäppchenjäger, hier haben Sie die Qual der Wahl.

Italiano :

Libri, album, CD, vinili, documentari e riviste sono tutti in vendita a prezzi bassissimi. Che siate collezionisti o cacciatori di occasioni di seconda mano, avrete l’imbarazzo della scelta.

Espanol :

Libros, álbumes, CD, vinilos, documentales y revistas están a la venta a precios muy bajos. Tanto si es coleccionista como si busca gangas de segunda mano, no le faltará donde elegir.

