Vente des Vins des Hospices de Beaune L’Arche des Vins Beaune

Vente des Vins des Hospices de Beaune
L’Arche des Vins 3 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14
Du 14 au 16 novembre, venez profitez du bar à vin en extérieur pour boire, manger et profiter de l’ambiance durant tout le week-end de la vente des vins des Hospices de Beaune. .
L’Arche des Vins 3 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 67 88 contact@larchedesvins.fr
