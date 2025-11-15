[VENTE DES VINS] Jeux en bois Adresse, stratégie…et bonne humeur ! Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin Beaune
[VENTE DES VINS] Jeux en bois Adresse, stratégie…et bonne humeur ! Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin Beaune samedi 15 novembre 2025.
[VENTE DES VINS] Jeux en bois Adresse, stratégie…et bonne humeur !
Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 rue Paradis Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Plongez dans l’univers des jeux traditionnels en bois originaux, parfois oubliés, mais toujours amusants ! Testez votre habileté, affûtez votre sens de la stratégie ou laissez simplement la chance vous sourire. Seul, en duo ou en famille, relevez les défis de ces jeux authentiques pour un moment convivial et intergénérationnel ! .
Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 rue Paradis Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 08 19 culture@mairie-beaune.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [VENTE DES VINS] Jeux en bois Adresse, stratégie…et bonne humeur ! Beaune a été mis à jour le 2025-11-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)