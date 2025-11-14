[VENTE DES VINS] Ouverture exceptionnelle de l’exposition Paul Day Musée des Beaux-Arts Beaune
Musée des Beaux-Arts 6 Boulevard Perpreuil Beaune
Tarif : 6 EUR
14 novembre 2025, 10:00
16 novembre 2025, 18:00
2025-11-14
Rétrospective inédite consacrée au sculpteur Paul Day d’avril à septembre au Musée des Beaux-Arts, l’exposition revient sur le parcours exceptionnel d’un artiste britannique installé en Bourgogne. Vingt-cinq années de travail et une centaine d’œuvres exposées permettent d’appréhender le processus créatif de Paul Day, artiste atypique qui a su imposer sa vision de la sculpture, à contre-courant des modes artistiques.
Après cette ouverture exceptionnelle à l’occasion de la Vente des Vins, l’exposition fermera ensuite définitivement ses portes pour faire place à la suite de la programmation du musée. .
Musée des Beaux-Arts 6 Boulevard Perpreuil Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
English : [VENTE DES VINS] Ouverture exceptionnelle de l’exposition Paul Day
German : [VENTE DES VINS] Ouverture exceptionnelle de l’exposition Paul Day
