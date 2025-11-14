[VENTE DES VINS] Ouverture exceptionnelle de l’exposition Paul Day Musée des Beaux-Arts Beaune

[VENTE DES VINS] Ouverture exceptionnelle de l’exposition Paul Day

Musée des Beaux-Arts 6 Boulevard Perpreuil Beaune Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Rétrospective inédite consacrée au sculpteur Paul Day d’avril à septembre au Musée des Beaux-Arts, l’exposition revient sur le parcours exceptionnel d’un artiste britannique installé en Bourgogne. Vingt-cinq années de travail et une centaine d’œuvres exposées permettent d’appréhender le processus créatif de Paul Day, artiste atypique qui a su imposer sa vision de la sculpture, à contre-courant des modes artistiques.

Après cette ouverture exceptionnelle à l’occasion de la Vente des Vins, l’exposition fermera ensuite définitivement ses portes pour faire place à la suite de la programmation du musée. .

Musée des Beaux-Arts 6 Boulevard Perpreuil Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 98 70 culture@mairie-beaune.fr

