[VENTE DES VINS] Stand de chevalerie Plongez au cœur de l’équipement médiéval ! Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du vin Beaune

[VENTE DES VINS] Stand de chevalerie Plongez au cœur de l’équipement médiéval !

Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du vin 24 rue Paradis Beaune Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Quel était l’équipement du chevalier au Moyen Âge ? Bien plus que sa célèbre épée, le champ de bataille regorgeait d’armes variées… et de protections ingénieuses ! Grâce aux reconstitutions fidèles d’armes et d’armures, Emeric vous dévoile tous les secrets de ces guerriers d’antan et, par des gestes chorégraphiques, crée l’illusion des différentes techniques de frappe. Une initiation ludique attend les plus jeunes (à partir de 5 ans) entraînement au combat, épreuves de bravoure… jusqu’à la cérémonie d’adoubement ! Prêts à devenir chevaliers ? .

Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du vin 24 rue Paradis Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 08 19 culture@mairie-beaune.fr

