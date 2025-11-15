[VENTE DES VINS] Visitez le musée du Vin ! Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin Beaune
[VENTE DES VINS] Visitez le musée du Vin ! Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin Beaune samedi 15 novembre 2025.
[VENTE DES VINS] Visitez le musée du Vin !
Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 rue Paradis Beaune Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Plongez au cœur de l’un des plus célèbres vignobles du monde !
Le Musée du Vin de Beaune vous fait voyager à travers l’histoire viticole de la Bourgogne, ses traditions, son savoir-faire et ses grands crus mythiques. .
Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 rue Paradis Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 08 19 culture@mairie-beaune.fr
English : [VENTE DES VINS] Visitez le musée du Vin !
German : [VENTE DES VINS] Visitez le musée du Vin !
Italiano :
Espanol :
L’événement [VENTE DES VINS] Visitez le musée du Vin ! Beaune a été mis à jour le 2025-11-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)