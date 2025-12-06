Vente d’estampes au centre d’art contemporain Ecole d’Art Plastique de Châtellerault Châtellerault

Vente d’estampes au centre d’art contemporain

Ecole d’Art Plastique de Châtellerault 2 Rue Léon Bredif Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Tout doit disparaitre !

le samedi 6 décembre entre 10h et 18h , vente exceptionnelle d’estampes et de livres édités par les _Ateliers de l’imprimé_.

Remise de -30% sur le prix de vente des oeuvres antérieurs à 2025.

Le centre d’art contemporain valorise et présente la création artistique d’aujourd’hui dans le domaine

des arts plastiques et plus spécifiquement celui de l’estampe contemporaine. Le centre d’art accueil

des artistes en résidence dans les ateliers de gravure et de sérigraphie de l’Ecole d’arts plastiques.

Une partie de ces estampes sont misent en vente et un exemplaire vient enrichir la collection de l’ar-

tothèque de Grand Châtellerault.

Une vente d’estampes et de livres édités par Les Ateliers de l’impimé du centre d’art contemporain de

Grand Châtellerault. .

Ecole d’Art Plastique de Châtellerault 2 Rue Léon Bredif Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine marie.pionneau@grand-chatellerault.fr

English : Vente d’estampes au centre d’art contemporain

German : Vente d’estampes au centre d’art contemporain

Italiano :

Espanol : Vente d’estampes au centre d’art contemporain

L’événement Vente d’estampes au centre d’art contemporain Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne