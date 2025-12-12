Vente d’huitres Stade de rugby Saint-Amour

Vente d’huitres

Stade de rugby Avenue des sports Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le club de rugby organise une dégustation et vente au stade de rugby.

Réservations auprès des joueurs du club ou au 06 88 28 54 14

Tarifs 6 € les 6 ou 10 € les 12 .

Stade de rugby Avenue des sports Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 28 54 14

English : Vente d’huitres

L’événement Vente d’huitres Saint-Amour a été mis à jour le 2025-12-09 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA