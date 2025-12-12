Vente d’huitres Stade de rugby Saint-Amour
Vente d’huitres Stade de rugby Saint-Amour samedi 20 décembre 2025.
Stade de rugby Avenue des sports Saint-Amour Jura
Le club de rugby organise une dégustation et vente au stade de rugby.
Réservations auprès des joueurs du club ou au 06 88 28 54 14
Tarifs 6 € les 6 ou 10 € les 12 .
Stade de rugby Avenue des sports Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 28 54 14
